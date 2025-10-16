Фото: Нацполіція

Це сталось у Лубенському районі. Там затримали місцевого жителя, якого підозрюють в торгівлі наркотиками

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Затриманим виявився 36-річний житель Оржицької територіальної громади. За словами правоохоронців, він може бути причетним до продажу наркотиків. Попередньо, він продавав пігулки метадону місцевим жителям.

"Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури йому вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.