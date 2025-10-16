12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 19:35

На Полтавщині затримали чоловіка, який торгував наркотиками

16 жовтня 2025, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Це сталось у Лубенському районі. Там затримали місцевого жителя, якого підозрюють в торгівлі наркотиками

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Затриманим виявився 36-річний житель Оржицької територіальної громади. За словами правоохоронців, він може бути причетним до продажу наркотиків. Попередньо, він продавав пігулки метадону місцевим жителям.

"Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури йому вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Полтавська область
Посилка для коханого: в Житомирі жінка намагалась передати чоловіку у в'язницю наркотики
16 жовтня 2025, 14:45
У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20
Чоловіка з Івано-Франківська засудили на 6 років за контрабанду наркотиків у пенітенціарну установу
15 жовтня 2025, 19:15
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
В Україні завтра введуть графіки відключень світла
16 жовтня 2025, 22:19
На Запоріжжі чоловік підробив медичні довідки і отримав відстрочку від мобілізації
16 жовтня 2025, 21:40
Герої не повернулися додому: Кіровоградщина попрощалася з трьома військовими ЗСУ
16 жовтня 2025, 21:28
Сімейна сварка: у Києві жінка підпалила двері квартири власної доньки
16 жовтня 2025, 21:20
Тіньовий ринок сигарет в Україні знову росте: що загрожує курцям і бюджету
16 жовтня 2025, 21:07
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
16 жовтня 2025, 20:54
Правоохоронці шукають потерпілих від працівниці моргу, яка обкрадала загиблих військових на Харківщині
16 жовтня 2025, 20:50
Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”
16 жовтня 2025, 20:35
На Закарпатті судитимуть посадовців Держземагентства, які незаконно передали у приватну власність заповідні землі в Ужгороді
16 жовтня 2025, 20:11
Рятувальники врятували тварину, що залишилася під руїнами будинку в Добропіллі
16 жовтня 2025, 20:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »