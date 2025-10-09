13:50  09 октября
09 октября 2025, 13:39

Семь дней поисков: на Полтавщине нашли тело отца утонувшей семьи

09 октября 2025, 13:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области завершили поиски третьего члена семьи, погибшей в водоеме

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает RegioNews.

По его словам, тело мужчины правоохранители нашли 9 октября около полудня неподалеку от села Старые Санжары, примерно в 50 метрах от места трагедии.

К поисковым работам, которые длились почти неделю, было привлечено более 100 человек: полицейских территориальных подразделений, оперативников, следователей, кинологов со служебными собаками, спасателей, водолазов, а также приобщившихся добровольно местных жителей.

Для обследования акватории и прибрежной территории использовали квадрокоптеры и специальное оборудование.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября семья выехала из дома на автомобиле "ВАЗ 2110" в направлении села Лищиновка Кобеляцкого района. Правоохранители объявили семью в розыск.

Во время поисков пропавшей семьи полицейские обнаружили в водоеме возле села Старые Санжары автомобиль "ВАЗ", в котором находились женщина и ребенок без признаков жизни.

09 октября 2025
