08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 11:14

В Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом: женщина и двое детей в больнице

09 октября 2025, 11:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 8 октября в Ивано-Франковске зафиксировали случай отравления угарным газом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В больницы госпитализировали троих пострадавших: 35-летнюю женщину и двоих детей 10 и 8 лет.

По предварительным данным, вероятной причиной отравления стала неисправность газовой колонки в квартире.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

ГСЧС призывает жителей быть осторожными при использовании газовых приборов и регулярно проверять их исправность. При подозрении на утечку газа или симптомы отравления угарным газом следует немедленно звонить по номерам 101, 103 или 104.

Ранее сообщалось, что полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
