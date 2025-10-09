Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В больницы госпитализировали троих пострадавших: 35-летнюю женщину и двоих детей 10 и 8 лет.

По предварительным данным, вероятной причиной отравления стала неисправность газовой колонки в квартире.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

ГСЧС призывает жителей быть осторожными при использовании газовых приборов и регулярно проверять их исправность. При подозрении на утечку газа или симптомы отравления угарным газом следует немедленно звонить по номерам 101, 103 или 104.

Ранее сообщалось, что полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.