На Полтавщине в водоеме нашли тела пропавших женщины и ребенка: поиски мужчины продолжаются

Фото: полиция

Во время поисков пропавшей семьи Гутевичей полицейские обнаружили в водоеме возле села Старые Санжары автомобиль "ВАЗ", в котором находились женщина и ребенок без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

В течение двух дней к поискам привлекали более сотни правоохранителей, кинологов, водолазов и квадрокоптеров. Машину вместе с телами достали из воды. Их направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство".

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября семья выехала из дома на автомобиле "ВАЗ 2110" в направлении села Лищиновка Кобеляцкого района. Правоохранители объявили семью в розыск.