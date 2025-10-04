Фото: полиция

На Полтавщине правоохранители разыскивают супругов Гутевичей – Руслана и Елену, а также их пятилетнего сына Руслана Звонкова

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 октября семья выехала из дома на автомобиле "ВАЗ 2110" красного цвета (номерный знак ВИ6804АР) в направлении села Лищиновка Кобеляцкого района. Около 03:30 их автомобиль последний раз видели в селе Мачехи Полтавского района. С тех пор связи с семьей нет.

Приметы пропавших:

Руслан Гутевич – 1987 г.р., рост 165 см, худощавый, глаза зеленые, черные волосы, татуировки на правом плече.

Елена Гутевич – 1987 г.р., рост 165 см, полного телосложения, глаза зеленые, короткая прическа, татуировка на правом плече и пояснице.

Руслан Звонков – 5 лет, русые волосы, зеленые глаза, шрам на левом колене.

Полиция просит всех, кто имеет любую информацию о местонахождении семьи или их автомобиля, сообщить по телефонам (0532) 51-77-55 или 102.

