09 октября 2025, 07:40

Конфликт отца и сына на Закарпатье завершился смертью

09 октября 2025, 07:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В селе Монастырец Хустского района полиция задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве своего 20-летнего сына

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 7 октября.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что между его соседями возникла потасовка, во время которой отец нанес сыну удар ножом.

На место происшествия прибыли правоохранители. По предварительным данным, между мужчинами возник спор у входа в дом, который перерос в конфликт. В ходе ссоры отец ударил сына кухонным ножом в грудную клетку.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия, орудие преступления изъято.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина убил жену ножом. От полученных ран женщина погибла. Известно, что потерпевшей было 69 лет. Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

