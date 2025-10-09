Сім днів пошуків: на Полтавщині знайшли тіло батька родини, що потонула

Фото: Національна поліція

На Полтавщині завершили пошуки третього члена родини, що загинула у водоймі

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, передає RegioNews.

За його словами, тіло чоловіка правоохоронці знайшли 9 жовтня близько полудня неподалік села Старі Санжари, приблизно за 50 метрів від місця трагедії.

До пошукових робіт, які тривали майже тиждень, було залучено понад 100 людей: поліцейських територіальних підрозділів, оперативників, слідчих, кінологів зі службовими собаками, рятувальників, водолазів, а також місцевих мешканців, які долучилися добровільно.

Для обстеження акваторії та прибережної території використовували квадрокоптери й спеціальне обладнання.

Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 жовтня родина виїхала з дому на автомобілі "ВАЗ 2110" у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району. Правоохоронці оголосили сімʼю у розшук.

Під час пошуків зниклої родини поліцейські виявили у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль "ВАЗ", у якому були жінка та дитина без ознак життя.