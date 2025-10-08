Фото: ГСЧС

Вечером 7 октября в селе Войновка Александрийского района спасатели изъяли из воды тело утопленника

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Около 18:00 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи спасателей.

На место прибыли работники ГСЧС, которые достали из реки Ингулец тело 53-летнего местного жителя.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.

Напомним, в Полтавской области нашли мертвым мужчину, который пошел на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружили в водоеме, а рядом плавала его резиновая одноместная лодка.