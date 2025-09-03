11:57  03 вересня
03 вересня 2025, 13:36

Парламент викликав голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на "килим" через скандал із фортифікаціями

03 вересня 2025, 13:36
Фото: з відкритих джерел
Верховна Рада викликала на завтрашнє засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

Відповідну ініціативу під час пленарного засідання озвучив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Заслухати Проніна планують у четвер, 4 вересня, о 10:00.

Окрім того, нардеп Олексій Устенко запропонував заслухати т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута – його також викликають до Верховної Ради.

Причина – інформація про масштабні корупційні зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових регіонах. Йдеться про те, що деякі компанії отримували додаткові мільярдні тендери, незважаючи на серйозні порушення, такі як завищені кошториси, фіктивні послуги та використання неякісних матеріалів.

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

