Зеленский подписал указы об увольнении председателей Полтавской и Киевской ОВА
Сегодня, 30 декабря, президент Украины утвердил увольнение с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА
Соответствующие указы обнародованы пресс-службой Офиса президента, передает RegioNews.
- Указ №888/2024 об увольнении Филиппа Пронина с должности главы Полтавской областной государственной администрации.
- Указ №887/2024 об увольнении Руслана Кравченко с должности главы Киевской областной государственной администрации.
В обоих указах отмечается, что увольнение произошло в соответствии с поданными должностными лицами заявлениями.
Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Впоследствии появилась информация о том, на какие должности они претендуют.
Также ранее появилась информация, что одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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