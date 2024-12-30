Зеленский подписал указы об увольнении председателей Полтавской и Киевской ОВА

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Сегодня, 30 декабря, президент Украины утвердил увольнение с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Соответствующие указы обнародованы пресс-службой Офиса президента, передает RegioNews.

Указ №888/2024 об увольнении Филиппа Пронина с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Указ №887/2024 об увольнении Руслана Кравченко с должности главы Киевской областной государственной администрации.

В обоих указах отмечается, что увольнение произошло в соответствии с поданными должностными лицами заявлениями.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Впоследствии появилась информация о том, на какие должности они претендуют.

Также ранее появилась информация, что одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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