14:43  30 декабря
На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки
12:45  30 декабря
Водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы
20:27  30 декабря
Зеленский подписал указы об увольнении председателей Полтавской и Киевской ОВА
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2024, 20:27

Зеленский подписал указы об увольнении председателей Полтавской и Киевской ОВА

30 декабря 2024, 20:27
Читайте також українською мовою
коллаж: RegioNews
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 30 декабря, президент Украины утвердил увольнение с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Соответствующие указы обнародованы пресс-службой Офиса президента, передает RegioNews.

  • Указ №888/2024 об увольнении Филиппа Пронина с должности главы Полтавской областной государственной администрации.
  • Указ №887/2024 об увольнении Руслана Кравченко с должности главы Киевской областной государственной администрации.

В обоих указах отмечается, что увольнение произошло в соответствии с поданными должностными лицами заявлениями.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Впоследствии появилась информация о том, на какие должности они претендуют.

Также ранее появилась информация, что одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте также: Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?

кадры увольнение региональная политика указ Пронин Филипп Евгеньевич Кравченко Руслан Андреевич
После отставки Пронина Полтавскую ОВА может возглавить чиновник из Мукачево
30 декабря 2024, 14:02
Депутаты избрали нового председателя Тернопольского областного совета
30 декабря 2024, 13:37
Увольнение глав Киевской и Полтавской ОВА: нардеп сказал, на какие должности они претендуют
30 декабря 2024, 11:25
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Жителя Житомирщины будут судить за двойное убийство во время празднования его юбилея
30 декабря 2024, 18:12
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
30 декабря 2024, 18:06
Украина и Россия провели масштабный обмен пленными
30 декабря 2024, 17:17
Россияне убили обстрелом женщину на Харьковщине, повреждена многоэтажка
30 декабря 2024, 17:06
Заместителю командира 110 бригады грозит 15 лет тюрьмы: подробности дела от ГБР
30 декабря 2024, 16:43
В Украине окончательно ликвидировали МСЭК: Зеленский подписал закон
30 декабря 2024, 16:14
Водитель электросамоката, который насмерть сбил человека в Киеве, получил условное наказание
30 декабря 2024, 15:46
На Закарпатье слетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
30 декабря 2024, 15:01
На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки
30 декабря 2024, 14:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »