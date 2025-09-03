01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
03 вересня 2025, 09:29

Розкрадання на фортифікаціях Донеччини: як Пронін "розчинив" у схемах 200 млн гривень – розслідування

03 вересня 2025, 09:29
Скриншот із відео
У 2024 році Полтавська обласна військова адміністрація отримала майже 400 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Однак замість надійного захисту для військових там з'явилися лише умовні споруди – палки, кілька ям та неякісні матеріали. Експерти називають це більше імітацією, аніж реальним укріпленням, нездатним протистояти сучасній зброї

Про це йдеться у рослідуванні, яке оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його даними, понад 200 мільйонів гривень із цих коштів, ймовірно, були розкрадені через схеми з завищеними цінами та фіктивними послугами. Матеріали купувалися через фірми-посередники за значно завищеними цінами, а частина обсягів будівельних матеріалів взагалі не поставлялася.

Ключову роль у цій схемі відігравав Філіп Пронін – тодішній голова Полтавської ОВА, який фактично дозволив корупційним оборудкам відбуватися безкарно. Пронін є однокласником віце-прем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби і після скандалу з фортифікаціями отримав посаду в Держфінмоніторингу – одному з найвпливовіших фінансових органів країни.

У розмовах, зафіксованих правоохоронцями, підлеглі Проніна не лише знали про шахрайства, а й активно сприяли їх організації, зокрема через фіктивні договори і ухилення від сплати ПДВ.

Незважаючи на масштабні зловживання та неякісне виконання оборонного замовлення, ніхто із керівництва Полтавської ОВА не поніс реальної відповідальності. Навпаки, фігуранти оборудок отримали нові державні контракти на мільярди гривень, а Пронін продовжує керувати ключовими державними фінансовими органами, наголосив нардеп.

Нагадаємо, торік наприкінці року Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. У грудні 2024 року Кабмін призначив його головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Полтавська ОВА Філіп Пронін Донецька область гроші будівництво фортифікацій розслідування схема
