Экс-руководители Полтавской и Киевской ОВА получили новые должности
Бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и эксначальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
- Филипп Пронин назначен Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.
- Руслана Кравченко – Председателем Государственной налоговой службы Украины.
Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. А 30 декабря соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии появилась информация о том, на какие должности они претендуют.
Также ранее появилась информация, что одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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