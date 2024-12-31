Экс-руководители Полтавской и Киевской ОВА получили новые должности

коллаж: RegioNews

Бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и эксначальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Филипп Пронин назначен Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Руслана Кравченко – Председателем Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. А 30 декабря соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии появилась информация о том, на какие должности они претендуют.

Также ранее появилась информация, что одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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