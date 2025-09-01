Иллюстративное фото

Правоохранители через суд пригласили временный доступ к документам, касающимся текущего ремонта сквера по улице Бочарова в Шевченковском районе Запорожья. Известно, что возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Основанием для открытия уголовного производства стали публикации в СМИ, в которых отмечали, что "стоимость использованных материалов, приобретенных детских качелей, аттракционов и площадок, устроенных в сквере по ул. Бочарова в Шевченковском районе г. Запорожья, значительно завышена".

Судья удовлетворил запрос частично. Среди документов, к которым дали доступ правоохранителям, есть оригиналы проведения конкурсных торгов; договор со всеми дополнительными соглашениями, спецификациями, договорными ценами; объяснительная записка и итоговые сведения ресурсов к локальной смете; акты приемки выполненных работ и т.д.

Следует отметить, что в апреле Управление капитального строительства Запорожья объявило тендер на ремонт сквера на 8 миллионов гривен. При этом были собраны подписи за проведение слушаний, которые проходили достаточно скандально. Детская площадка, которая была построена в сквере, в рамках ремонта, очень быстро стала поврежденной.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.