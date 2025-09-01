19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 19:55

Сквер на 8 миллионов: в Запорожье расследуют хищение бюджетных средств

01 сентября 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители через суд пригласили временный доступ к документам, касающимся текущего ремонта сквера по улице Бочарова в Шевченковском районе Запорожья. Известно, что возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Основанием для открытия уголовного производства стали публикации в СМИ, в которых отмечали, что "стоимость использованных материалов, приобретенных детских качелей, аттракционов и площадок, устроенных в сквере по ул. Бочарова в Шевченковском районе г. Запорожья, значительно завышена".

Судья удовлетворил запрос частично. Среди документов, к которым дали доступ правоохранителям, есть оригиналы проведения конкурсных торгов; договор со всеми дополнительными соглашениями, спецификациями, договорными ценами; объяснительная записка и итоговые сведения ресурсов к локальной смете; акты приемки выполненных работ и т.д.

Следует отметить, что в апреле Управление капитального строительства Запорожья объявило тендер на ремонт сквера на 8 миллионов гривен. При этом были собраны подписи за проведение слушаний, которые проходили достаточно скандально. Детская площадка, которая была построена в сквере, в рамках ремонта, очень быстро стала поврежденной.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение средств расследование Запорожье
В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств
27 августа 2025, 15:19
Группа лиц завладела более чем 1,34 млрд грн Минобороны на закупке боеприпасов
25 августа 2025, 18:42
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
Ушел из жизни Радна Сахалтуев – легенда украинской анимации
01 сентября 2025, 19:52
Без рекордов, но с контрастами: каким был август в Киеве
01 сентября 2025, 19:40
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
01 сентября 2025, 19:33
На Волыни 18-летняя водитель врезалась в дерево: три человека в больнице
01 сентября 2025, 19:12
Признание и связь с РФ: что известно о подозреваемом в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 18:54
Марта Костюк установила исторический рекорд для украинского тенниса
01 сентября 2025, 18:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »