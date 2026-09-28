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28 сентября 2026, 15:45

ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-заместительнице руководителя ОП

28 сентября 2026, 15:45
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Фото: ВАКС
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В понедельник, 28 сентября, следователь судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения, примененной к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает RegioNews .

По результатам рассмотрения ходатайства защиты следователь судья ВАКС также постановил отдельное определение. Ее резолютивную часть 28 сентября должны направить в Национальный банк Украины для выполнения.

Ранее следователь судья применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Альтернативой определили залог в размере 20 млн. гривен.

При внесении залога на подозреваемую должны возложить ряд процессуальных обязанностей.

Имя бывшего заместителя руководителя Офиса Президента в сообщении ВАКС не указали.

Как известно, суд избрал Ирине Мудрый меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок – 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использоваться государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

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