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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
28 сентября 2026, 09:12

Война на годы или шаг на опережение: чем рискует Европа

28 сентября 2026, 09:12
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Фактически нет сомнений, что враг вернулся к стратегии эскалации
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ничего нового. Захват части Грузии "прикрыли" попыткой аннексии Крыма. Крым – попыткой захватить весь Донбасс. Донбасс – попыткой подчинить всю Украину.

Не удается…

Как поднять еще ставки?

Есть три очевидных варианта:

  • Первый – ядерный шантаж. Уже пробовали в 2022. Получили "по рукам". Вероятность сейчас низкая.
  • Второй – продолжать в Украине, с акцентом на террор против гражданского населения. Для принуждения к капитуляции. Надеются, но сомневаются, что сработает.
  • Третий – таки атаковать, так или иначе, сопредельные страны НАТО и ЕС, чтобы напугать европейцев и повлиять на помощь Украине.

Что легче сделать и "продать" своим подданным?

Кажется, ответ – на поверхности.

И не ищите какой-то человечности и оценки потерь у тех, кто уже перешел все границы.

Их поведением руководствует абсолютно невротическое мышление, где нет места логике – сплошные комплексы.

Эта истерика – от бессилия и понимания, к чему все это идет. И будущее вполне прогнозируемое. Но негативные последствия есть уже сейчас и они еще принесут много беды.

Лекарство "переговорами" уже здесь не поможет. Невротик будет продолжать свое преступное дело, пока его стратегия приносит хоть какой-то результат.

Он не остановится, пока его не остановить силой.

В сухом остатке: пока ключевые страны Европы реально не включатся в войну на стороне Украины – война в Европе будет продолжаться.

Единственный способ не дать россиянам растягивать войну на годы – сделать все-таки несколько шагов на опережение. Сделать эти шаги в более выгодных условиях, чем ждать, когда сапог российского солдата ступит и на вашу землю.

Шанс еще есть.

Может, все же найдутся наконец лидеры, кто не упустит его.

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Украина РФ война Европа эскалация
 
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