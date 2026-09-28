Война на годы или шаг на опережение: чем рискует Европа
Ничего нового. Захват части Грузии "прикрыли" попыткой аннексии Крыма. Крым – попыткой захватить весь Донбасс. Донбасс – попыткой подчинить всю Украину.
Не удается…
Как поднять еще ставки?
Есть три очевидных варианта:
- Первый – ядерный шантаж. Уже пробовали в 2022. Получили "по рукам". Вероятность сейчас низкая.
- Второй – продолжать в Украине, с акцентом на террор против гражданского населения. Для принуждения к капитуляции. Надеются, но сомневаются, что сработает.
- Третий – таки атаковать, так или иначе, сопредельные страны НАТО и ЕС, чтобы напугать европейцев и повлиять на помощь Украине.
Что легче сделать и "продать" своим подданным?
Кажется, ответ – на поверхности.
И не ищите какой-то человечности и оценки потерь у тех, кто уже перешел все границы.
Их поведением руководствует абсолютно невротическое мышление, где нет места логике – сплошные комплексы.
Эта истерика – от бессилия и понимания, к чему все это идет. И будущее вполне прогнозируемое. Но негативные последствия есть уже сейчас и они еще принесут много беды.
Лекарство "переговорами" уже здесь не поможет. Невротик будет продолжать свое преступное дело, пока его стратегия приносит хоть какой-то результат.
Он не остановится, пока его не остановить силой.
В сухом остатке: пока ключевые страны Европы реально не включатся в войну на стороне Украины – война в Европе будет продолжаться.
Единственный способ не дать россиянам растягивать войну на годы – сделать все-таки несколько шагов на опережение. Сделать эти шаги в более выгодных условиях, чем ждать, когда сапог российского солдата ступит и на вашу землю.
Шанс еще есть.
Может, все же найдутся наконец лидеры, кто не упустит его.