Удар по зданию НАН Украины в Киеве: продолжается спасательная операция, есть погибшие

Фото: Telegram/Александр Сазанович

Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях российской атаки на Киев, в том числе ударе по зданию Национальной академии наук Украины

Об этом он написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, сейчас идет спасательная операция: спасатели тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться внутри здания. К работе привлечены все соответствующие службы.

Зеленский также сообщил, что в течение дня в Киеве под удар попали фармацевтическая компания и автозаправочные станции. В Днепре российский удар повредил бизнес-центр, а в других городах и регионах пострадали гражданские объекты, предприятия и объекты связи.

В то же время председатель Шевченковской районной государственной администрации Александр Сазанович, находящийся на месте поражения, сообщил, что в результате атаки есть погибшие и травмированые.

"К сожалению, есть травмированные и погибшие. На месте работают все экстренные и соответствующие службы", – отметил Сазанович.

Он призвал жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе экстренных служб.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди.