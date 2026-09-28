В Одессе российская атака повредила жилую многоэтажку: есть пострадавшие
В Одессе 28 сентября в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, три человека пострадали
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .
Одна квартира в доме разрушена. Взрывная волна повредила фасад, остекление и балконы на нескольких этажах. Также в результате атаки возник пожар.
"В Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, три человека пострадали. Одна квартира разрушена. Взрывной волной поврежден фасад, остекление и балконы на нескольких этажах. Возник пожар. Информация о последствиях атаки уточняется", — сообщил Олег Кипер.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди.