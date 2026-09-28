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28 вересня 2026, 15:45

ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексзаступниці керівника ОП

28 вересня 2026, 15:45
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Фото: ВАКС
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У понеділок, 28 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу, застосованого до колишньої заступниці керівника Офісу Президента України

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає RegioNews.

За результатами розгляду клопотання захисту слідчий суддя ВАКС також постановив окрему ухвалу. Її резолютивну частину 28 вересня мають направити до Національного банку України для виконання.

Раніше слідчий суддя застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Альтернативою визначили заставу в розмірі 20 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрювану мають покласти низку процесуальних обов’язків.

Імені колишньої заступниці керівника Офісу Президента у повідомленні ВАКС не зазначили.

Як відомо, суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін – 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

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