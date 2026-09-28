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28 сентября 2026, 16:46

В Винницкой области бывшего учителя приговорили к пожизненному за убийство двух подростков

28 сентября 2026, 16:46
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Винницкой области бывшего учителя приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух подростков. Преступление произошло 10 сентября 2025 года

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По материалам дела, 15- и 16-летние подростки ехали в одном автобусе с мужчиной, ранее учителем одного из них. Во время поездки между ними возник словесный конфликт.

После того как подростки вышли на остановке, мужчина последовал за ними и напал с ножом. Одного из потерпевших он ударил ножом пять раз, другого – 12 раз. От полученных ранений оба подростка погибли на месте.

После нападения мужчина скрылся. Правоохранители разыскали и задержали его через несколько часов.

В ходе судебного разбирательства установили, что убийство произошло на фоне предыдущих неприязненных отношений между мужчиной и потерпевшими.

Бывший учитель полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве двух человек и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, 10 сентября 2025 года в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух подростков с ножевыми ранениями. Подозреваемым оказался бывший учитель.

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