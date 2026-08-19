07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
01:55  19 августа
Жене известного музыканта диагностировали рак: артист просит о помощи
01:35  19 августа
"Было страшно": модель Виктория Маремуха показала, что ее спасло от ДТП
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 08:55

НАБУ и САП проводят спецоперацию: среди фигурантов – нардепы и чиновники ОП

19 августа 2026, 08:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По предварительной информации, организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины.

К ее деятельности, как отмечается, могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины и другие лица.

В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Пока правоохранители не раскрывают дополнительной информации.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

До полномасштабной войны были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ Офис президента САП коррупция спецоперация народный депутат
НАБУ фиксирует слежку за своими работниками – Кривонос
10 августа 2026, 12:57
Квартиры записаны на подругу, авто – на подчиненного: НАБУ сообщило детали дела Стефанишиной
06 августа 2026, 13:12
НАБУ и САП вручили Стефанишиной новое подозрение: что известно
05 августа 2026, 14:50
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: четверо погибших, пятеро раненых
19 августа 2026, 10:12
Мудрая, Столар и Микитась: СМИ назвали фигурантов спецоперации НАБУ и САП
19 августа 2026, 09:58
В Запорожье из-за вражеской атаки возникли перебои с электроэнергией
19 августа 2026, 09:52
В Черновцах в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб мужчина
19 августа 2026, 09:40
Смертельное ДТП в Киеве: легковушка на полной скорости врезалась в маршрутку и остановку с людьми
19 августа 2026, 09:27
В парламенте продолжаются консультации по кандидатам Хмары и Сибиги на должности министров
19 августа 2026, 09:20
Федоров против Зеленского: готова ли Украина к выборам в смартфоне
19 августа 2026, 09:10
На Полтавщине обломки вражеского БпЛА повлекли за собой масштабный пожар
19 августа 2026, 08:54
РФ атаковала Украину баллистическими ракетами, двумя "Бандеролями" и 65 дронами
19 августа 2026, 08:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Все блоги »