НАБУ и САП проводят спецоперацию: среди фигурантов – нардепы и чиновники ОП

Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По предварительной информации, организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины.

К ее деятельности, как отмечается, могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины и другие лица.

В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Пока правоохранители не раскрывают дополнительной информации.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

До полномасштабной войны были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.

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