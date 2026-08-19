150 млн грн для залога по делу "Мидас": НАБУ обнародовало детали спецоперации "Форест Гамп"
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео о спецоперации "Форест Гамп" и заявило о разоблачении группы лиц, которая легализовала 150 млн грн наличными для уплаты залога одному из фигурантов дела "Мидас"
Об этом сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.
По версии следствия средства, полученные преступным путем, через ряд счетов подконтрольных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела.
В состав группы, по данным антикоррупционных органов, входили:
- заместитель руководителя Офиса Президента Украины,
- бывший народный депутат,
- председатель правления государственного банка,
- председатель наблюдательного совета государственного банка.
Для реализации схемы, как утверждают НАБУ, использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий.
В Бюро отметили, что каждый этап схемы согласовывался и контролировался одним из фигурантов.
Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.
Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.
НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".
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