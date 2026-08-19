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19 августа 2026, 12:29

150 млн грн для залога по делу "Мидас": НАБУ обнародовало детали спецоперации "Форест Гамп"

19 августа 2026, 12:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео о спецоперации "Форест Гамп" и заявило о разоблачении группы лиц, которая легализовала 150 млн грн наличными для уплаты залога одному из фигурантов дела "Мидас"

Об этом сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

По версии следствия средства, полученные преступным путем, через ряд счетов подконтрольных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела.

В состав группы, по данным антикоррупционных органов, входили:

  • заместитель руководителя Офиса Президента Украины,
  • бывший народный депутат,
  • председатель правления государственного банка,
  • председатель наблюдательного совета государственного банка.

Для реализации схемы, как утверждают НАБУ, использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий.

В Бюро отметили, что каждый этап схемы согласовывался и контролировался одним из фигурантов.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

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