ВАКС избрал меру пресечения в отношении Максима Микитася

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Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен

Соответствующее решение объявил следователь судья ВАКС, передает RegioNews .

"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток со дня его фактического задержания и залога в размере 30 млн грн", — объявил судья.

В случае внесения залога на Микитася возложат ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми в уголовном производстве.

Также бывший нардеп должен сдать на хранение документы, дающие право на выезд за границу и носить электронное средство контроля.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

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