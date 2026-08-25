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Высший антикоррупционный суд избрал бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок – 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен

Об этом стало известно на заседании ВАКС, передает RegioNews.

После объявления решения Мудрая заявила, что постарается собрать необходимую сумму. По ее словам, часть средств она имеет сама, а остальные планирует одолжить у знакомых и друзей.

"Я обращусь к знакомым, друзьям, попробую найти эти средства", – сказала Мудрая.

Она отметила, что за 17 лет работы достаточно контактов, которые могут помочь собрать необходимую сумму.

Адвокаты Мудрой планируют оценить юридические основания решения суда и при необходимости подать апелляцию.

После оглашения решения в зал суда прибыл конвой и вывел Мудрую из помещения.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Микитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.