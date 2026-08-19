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19 августа 2026, 11:15

НАБУ проводит обыски у председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" – источники

19 августа 2026, 11:15
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Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в офисе наблюдательного совета "Сенс Банка", в частности у председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко

Об этом сообщают источники "Экономической правды", передает RegioNews.

"ЭП" обратилась в пресс-службу банка с запросом о проведении следственных действий. Там на момент публикации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об обысках.

Как известно, весной "Украинская правда" опубликовала новую серию "пленок Миндича" . В расшифровках фигуранты расследования НАБУ обсуждали назначение членов наблюдательного совета "Сенс Банка" еще до того, как соответствующее решение приняло правительство и согласовал Национальный банк Украины.

В частности, собеседники обсуждали собственные "квоты" в наблюдательном совете государственного банка, которые, по данным расследования, должны обеспечить им влияние на решение финучреждения.

Николай Гладышенко – украинский юрист, работавший в финансовом секторе. В 2022 году стал заместителем председателя правления государственной компании "Укрфинжилье".

В 2025 году Гладышенко вошел в наблюдательный совет "Сенс Банка" как независимый член, а впоследствии возглавил его. В мае 2026 г. он по собственной инициативе временно отстранился от исполнения полномочий председателя наблюдательного совета на период выяснения обстоятельств вокруг ситуации в банке.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе. В деле также могут фигурировать чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка".

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