Экономика войны: где Украине брать деньги, если все боятся детенизации

Реформа детенизации, на самом деле, самая сложная. Потому что она никому не нравится. Точнее – все против

Реформа детенизации, на самом деле, самая сложная. Потому что она никому не нравится. Точнее – все против

Иллюстративное фото: из открытых источников

Увеличение российских ударов, эта новая тактика российского террора с перманентными тревогами приводит к большим экономическим потерям. А значит, нужно больше денег.

Денег очень мало. Война. Денег не хватает. И казалось бы, нужно закрывать существующие дыры. Понятно, при этом делая все, чтобы получать внешнее финансирование раньше графика, а не с опозданием. Но нет.

Почему? Потому что реформа по детенизации, на самом деле, самая сложная. Потому что она никому не нравится. Точнее – все против.

Вот есть борьба с коррупцией. Для примера. И она очень не нравится политикам. Потому что, собственно, ограничивает власть политиков и создает для них риски. Если даже не поездки в СИЗО, то вынужденной эмиграции в Вену. А там, в Вене, деньги уже только тратишь. А не зарабатываешь.

Но, по крайней мере, эти реформы поддерживают люди. По крайней мере на словах. И население всячески за верховенство права и борьбу с коррупцией. Поэтому публично выступать против мало кто решается.

Вот есть переход к рыночной экономике и отмена нерыночных тарифов. Здесь, конечно, люди против. Даже те, кто получает субсидию и даже не может объяснить, почему он против. Потому что все же должно быть бесплатным. Но политики против только из-за популизма. То есть базово это не нарушает их спокойствия. Они были бы не против. И готовы это сделать. Только за рейтинг переживают.

А вот с реформой по детенизации беда. Люди против, потому что никто не любит платить налоги. На словах люди против контрабанды, но очень даже за, когда можно купить у ФОПа без уплаты этих пошлин и НДС. И вот на словах ты против коррупции, а в реальности постоянно пользуешься внутренним легальным офшором и говоришь: "Поищите деньги на таможне". Забывая, что там капли, а главное – в розничной торговле.

На словах ты очень не любишь китайцев, которые поддерживают россиян, и очень за поддержку отечественного производителя, а в реальности отстаиваешь свое право покупать без налогов (а значит, дешевле) на китайском маркетплейсе. Равные правила игры? Нет, не слышали…

И политики против. Потому что все эти теневые потоки частично оседают в их карманах. И это может очень пригодиться однажды в Вене. И они рады поддерживать в обществе мнение, что платить налоги пока не время.

Нет лоббистов детенизации. Иногда кажется, например, что с теневым рынком табака хочет бороться только Энди Хундер. Потому что он глава Американской торговой палаты, а легальные сигареты производят американские компании.

Но ирония в том, что бюджет теряет больше. Потому что в стоимости пачки сигарет большую часть составляют налоги. Но потери в размере 1 миллиарда долларов в год никого не волнуют. Никого не волнует, что у нас доля нелегального рынка табака составляет более 20 процентов – в пять раз больше, чем в Молдове.

Нет, ведь людям нравится покупать нелегальный товар. А политикам, вероятно, нравятся те части от этого миллиарда долларов, которые стимулируют искать деньги в других местах. Ведь так сложно увидеть эти пять нелегальных фабрик в большой Украине. Тем более некоторые официально называют себя "молокозаводом". Ну не будешь же проверять…

Даже вроде бы взрослый и вполне белый бизнес может в одном абзаце ратовать за внедрение страхования от военных рисков, которое стало очень актуальным в этом году, и одновременно выступать против повышения налогов, потому что "все украдут". Где тогда брать деньги на компенсацию военных рисков – не говорят.

Причем очень веселит фраза даже рядовых украинцев: "Мы не будем платить налоги, пока не увидим…". Что именно нужно увидеть – у каждого свое. Но фишка в том, что в Украине массово никто никогда честно налоги не платил.

Ну то есть если бы была история вроде: "Мы все честно платили налоги, но увидели, что их плохо используют, и перестали платить", – это было бы полбеды. Но нет. Никто и не платил.

Но пенсии низкие. А инфраструктура плохая. Не такая, как в Европе. Но и налоги как в Европе никто никогда не платил…

Всем нравится статус-кво. Всем нравится зарабатывать условный Х и не думать о том, что в результате изменений можно стать богаче в 2Х. Не олигархам – простым украинцам.

Почему бедные? Потому что глупые.

Проблема только в том, что война создает не только риск бедности. И, кажется, об этом не стоит напоминать людям, над головами которых постоянно кружит реактивный "шахед", готовый убить…