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25 августа 2026, 07:54

СМИ: Столару объявили подозрение по пяти статьям – что инкриминируют нардепу

25 августа 2026, 07:54
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Фото: из открытых источников
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Народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по пяти различным статьям

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

По данным издания, о подозрении ему сообщили еще 20 августа. Однако на момент проведения обысков и оглашения подозрения Столар находился за пределами Украины.

В подозрении ему инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

За создание преступной организации Столару грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, совершенное в условиях военного положения, предусмотрено от 10 до 15 лет тюрьмы.

Справка: Вадим Столар – украинский политик и народный депутат Верховной Рады IX созыва. Родился 10 августа 1982 года в Киеве.

В 2010-2012 годах был депутатом Верховной Рады VI созыва от Партии регионов, а в 2019 году снова избран в парламент по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В настоящее время член депутатской группы "Восстановление Украины" и Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

В Bihus.Info также обнародовали новые материалы по делу, в том числе записи, полученные НАБУ и САП.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Микитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

Заседание по мере пресечения Ирине Мудрый перенесли на 24 августа из-за ходатайства ее защиты, сославшегося на ухудшение состояния ее здоровья.

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