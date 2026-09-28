В плане эвакуации литовцев – просчитано, что около 75% жителей смогут покинуть опасные районы своими силами

В плане эвакуации литовцев – просчитано, что около 75% жителей смогут покинуть опасные районы своими силами

Иллюстративное фото: из открытых источников

Все мы помним, как Зеленский призывал не бежать за гречкой и спичками.

Ирина Оземпиковна пускала шаттлы на Чонгар за неделю до того, как оттуда в Херсон поехали колонны танков.

А Арахамия давал немало комментариев, где заявлял, что западные медиа нагнетают призывами готовиться к войне.

Все это было после официальных предупреждений ЦРУ о наступлении для топ-чиновников и принесло много горя в конце концов, потому что многие действительно уверовали, что пронесет и не купили спичек и лишней пачки гречки.

В августе 2026 года в Москву внезапно поехал нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф, где одной из тем разговора была информация о возможной подготовке Россией нападения на Литву.

И вот Литва на полном серьезе отрабатывает этот вариант развития событий.

Их премьер-министр в спокойном тоне рассказывает о том, что ведутся официальные разговоры с правительством Польши о планах эвакуации населения. В том числе из столицы – Вильнюса.

В риторике руководителя постоянно подчеркивается, что это на крайний случай и нужно быть готовым. В его комментариях отсутствуют слова "боялись паники", "боимся, что граждане обнесут банкоматы и вывезут свои заначки в долларах".

В районах, близко прилегающих к Беларуси полным ходом идут учения по эвакуации населения. Так, 26 сентября литовские службы проверяли полную цепь эвакуации: оповещение населения, его сбор и регистрацию, организацию выезда, перемещение по транзитным муниципалитетам и прием людей в определенных пунктах.

Литовский национальный центр управления рисками говорит, что литовские и польские представители оценивают процедуры эвакуации, логистические и инфраструктурные возможности. После согласования между двумя странами, план подготовят на основе выявленных недостатков.

Директор этой конторы Виткаускас отметил, что в случае угрозы войны на границе может быть введен пограничный контроль. Это необходимо, в частности, для обеспечения мобилизации и недопущения выезда из страны людей, занимающих важные должности.

А вот очень интересно о движении гражданского населения по дорогам. Это в противовес многолетней мантре наших мощных руководителей, что "если бы предупредили раньше, люди бы образовали пробки на дорогах".

В Литве считают, что в случае опасности у границы может образоваться значительный поток эвакуированных людей. Поэтому при подготовке плана оценят транспортные потоки, сообщения и состояние инфраструктуры, а также определят порядок организации потоков выезжающих и прибывающих людей.

Отдельно планируется оценить потребность в укреплении мостов и других инфраструктурных объектов. Важное значение в этом процессе имеет Сувальский коридор, имеющий военное и логистическое значение.

Вот так реагируют профессиональные и компетентные правительства, когда ЦРУ дает информацию о готовящемся нападении. А не сцут в глаза, чтобы через несколько лет признаться, что боюсь, что на улицу будет страшно выйти из-за ненависти.

Что мешало Зе-властям делать что-то такое осенью 2021 где-то на Юге или Донецкой области – вопрос открытый.

К слову, в плане эвакуации литовцев просчитано, что около 75% жителей смогут покинуть опасные районы собственными силами. Муниципалитеты организуют эвакуацию 25% оставшихся жителей. Речь идет о лицах, которые не смогут воспользоваться собственным транспортом или нуждаются в дополнительной помощи.

Приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым группам: семьям с малолетними детьми, лицам с ограниченными возможностями, пожилым людям и другим. Об "ой эти люди будут мешать на дороге военным" – я не видела.