Мудрая, Столар и Микитась: СМИ назвали фигурантов спецоперации НАБУ и САП

Фото: из открытых источников

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники, сообщил имена вероятных фигурантов спецоперации НАБУ и САП, о которой антикоррупционные органы заявили ранее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Ткача в соцсетях.

По данным источников УП, детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия, в частности обыски, у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара, избранного от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, также известного как крупный столичный застройщик.

В то же время, источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщили, что операция также касается бывшего народного депутата Максима Микитася.

По словам собеседников издания, по делу также могут фигурировать чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банку".

Ирина Мудрая – заместитель руководителя Офиса Президента. Ранее работала в Министерстве юстиции, в частности была заместителем министра юстиции.

– заместитель руководителя Офиса Президента. Ранее работала в Министерстве юстиции, в частности была заместителем министра юстиции. Вадим Столар – народный депутат Украины IX созыва, избранный в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". После прекращения деятельности фракции ОПЗЖ вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины". Столар также является бизнесменом, которого СМИ называют киевским застройщиком.

– народный депутат Украины IX созыва, избранный в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". После прекращения деятельности фракции ОПЗЖ вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины". Столар также является бизнесменом, которого СМИ называют киевским застройщиком. Максим Микитась – бывший народный депутат Украины VIII созыва. На момент избрания в Верховную Раду был президентом Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Напомним, утром стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Читайте также: Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"