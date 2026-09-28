13:43  28 сентября
В Одесской области полицейский насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу
12:29  28 сентября
РФ атаковала Киевщину: в Броварском районе загорелся склад
11:54  28 сентября
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2026, 12:29

РФ атаковала Киевщину: в Броварском районе загорелся склад

28 сентября 2026, 12:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В Броварском районе Киевской области зафиксировали последствия вражеской атаки. В одном из населенных пунктов возник пожар на территории складского объекта

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, на месте работают спасатели.

В другом населенном пункте района на территории предприятия повреждены помещения для проживания работников. Пожар там уже был ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как известно, российские войска продолжают массированно атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами врага за последние сутки оказались гражданские объекты в пяти районах области. В результате атак погибли трое жителей региона, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар спасатели Киевская область склад Броварской район
Россияне ударили по центру Днепра: есть пострадавшие
28 сентября 2026, 11:26
Атака на Харьков: количество пострадавших увеличилось до 35
28 сентября 2026, 10:55
На Сумщине из-за обстрелов погибли два человека, восемь – ранены
28 сентября 2026, 09:57
Все новости »
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
19 пострадавших и одна погибшая: Кличко сообщил о последствиях атак на Киев 28 сентября
28 сентября 2026, 16:27
В Одессе российская атака повредила жилую многоэтажку: есть пострадавшие
28 сентября 2026, 15:59
ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-заместительнице руководителя ОП
28 сентября 2026, 15:45
В результате вражеской атаки на Киев поврежден объект "Укртелекома"
28 сентября 2026, 15:37
Банк заблокировал счет из-за долга: как получить доступ к части средств
28 сентября 2026, 15:09
Удар по зданию НАН Украины в Киеве: продолжается спасательная операция, есть погибшие
28 сентября 2026, 14:58
От военных до деятелей искусства: в Киеве наградили лауреатов премии "Золотые руки"
28 сентября 2026, 14:45
"Спящий" агент ФСБ в Херсоне: СБУ задержала бывшего военного
28 сентября 2026, 14:35
Кто и как готовится к полномасштабному вторжению?
28 сентября 2026, 14:14
Силы обороны поразили "Панцирь-С2", пункты управления БПЛА и склады боеприпасов россиян
28 сентября 2026, 14:07
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »