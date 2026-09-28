РФ атаковала Киевщину: в Броварском районе загорелся склад

Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины

В Броварском районе Киевской области зафиксировали последствия вражеской атаки. В одном из населенных пунктов возник пожар на территории складского объекта

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, на месте работают спасатели.

В другом населенном пункте района на территории предприятия повреждены помещения для проживания работников. Пожар там уже был ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как известно, российские войска продолжают массированно атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами врага за последние сутки оказались гражданские объекты в пяти районах области. В результате атак погибли трое жителей региона, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.