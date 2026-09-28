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28 сентября 2026, 15:09

Банк заблокировал счет из-за долга: как получить доступ к части средств

28 сентября 2026, 15:09
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Фото: ГО "Захист держави"
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Если банк внезапно заблокировал карту из-за долга, не стоит сразу обращаться в учреждение с требованием снять арест. Банк в такой ситуации только выполняет постановление государственного или частного исполнителя

Как передает RegioNews, именно с такой проблемой к юристу Хмельницкой областной ячейки ОО "Захист Держави" обратилась местная жительница.

Женщина осталась без доступа к своим средствам и не получала предупреждений от банка.

Юристы ОО "Захист Держави" рассказали женщине, как поступать в такой ситуации. Прежде всего, необходимо выяснить номер исполнительного производства и данные исполнителя.

В то же время, специалисты отмечают, что закон предусматривает возможность пользоваться частью средств даже при наличии ареста счетов. Согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", должник может определить один счет для расходных операций в пределах суммы, составляющей две минимальные заработные платы в месяц.

Размер лимита зависит от минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

Есть несколько важных нюансов:

  • если арест наложен на счета в нескольких банках, для использования можно определить только один счет;
  • если открыто несколько исполнительных производств, счет также остается один;
  • наличие нескольких исполнительных производств не увеличивает ежемесячный доступный лимит.

После подачи заявления, подготовленного юристом ОО "Захист Держави", исполнитель снял ограничения на использование определенного лимита средств. Это позволило клиентке снова оплачивать необходимые покупки и счета, пока продолжается урегулирование вопроса по долгу.

В то же время, определение счета для расходных операций не отменяет долг и не снимает арест полностью. Это предусмотренный законом механизм, позволяющий пользоваться определенной суммой средств для повседневных нужд во время исполнительного производства.

Если ваш счет заблокирован из-за долга и вам нужна юридическая консультация или помощь с защитой своих прав, можно обратиться в центры ОО "Захист Держави".

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