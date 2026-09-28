От военных до деятелей искусства: в Киеве наградили лауреатов премии "Золотые руки"

Фото: ГО "Захист держави"

В Киеве прошла церемония награждения лауреатов VII Общенациональной премии "Золотые руки". Это ежегодное общественное отличие для людей, которые вносят весомый вклад в развитие и защиту Украины

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Премия объединяет представителей разных профессиональных сфер – военных и волонтеров, медиков и педагогов, деятелей культуры, государственных служащих и представителей гражданского общества.

Партнером нынешней церемонии стала общественная организация "Захист Держави". Ее на мероприятии представляли председатель Киевской областной организации Руслан Майструк и председатель ОО "Захист Держави" в Сумах Дмитрий Хандурин.

Среди почетных гостей церемонии были председатель Офиса Президента Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов и предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний.

Среди номинантов этого года – первый начальник ГУР МО Украины Александр Скипальский, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными генерал-майор Дмитрий Усов, певица Тина Кароль, актриса театра и кино Ада Роговцева, режиссер Любомир Левицкий, писатель Андрей Кокотюха, директор Национальной музей истории.

По словам Руслана Майструка, для ОО "Захист Держави" участие в премии стало возможностью поддержать людей, которые своей профессиональной и общественной деятельностью укрепляют Украину как на передовой, так и в тылу.

"Сегодня особенно важно говорить о людях, которые не ждут особого момента, чтобы быть полезными своему государству. Они просто ежедневно делают свою работу – защищают, лечат, обучают, волонтерят, создают, сохраняют украинскую культуру и поддерживают общество. Для нас как общественной организации важно поддерживать людей, которые собственными делами демонстрируют ответственность перед государством", – отметил Майструк.

Напомним, 1 октября во Львове состоится масштабный автопробег, посвященный Дню защитников и защитниц Украины. Мероприятие организуют уже во второй раз Львовский областной центр ОО "Захист держави" и Audi Club Lviv при поддержке автоклубов, автосообществ города и ветеранского сообщества.