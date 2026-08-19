Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ обнародовало фрагменты разговоров фигурантов

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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп", которая, по данным антикоррупционных органов, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Пока правоохранители не раскрывают деталей производства и не сообщают имен возможных фигурантов.

Подробности дела в НАБУ пообещали предоставить впоследствии.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

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