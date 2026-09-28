19 пострадавших и одна погибшая: Кличко сообщил о последствиях атак на Киев 28 сентября
В Киеве в результате российских атак 28 сентября пострадали 19 жителей города. Среди них – трое детей. Одна женщина погибла
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Шестерых пострадавших медики госпитализировали, в том числе двоих детей.
"В общей сложности 28 сентября в Киеве, в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города. В частности, трое детей. Одна женщина погибла. 6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двоих детей", — сообщил мэр.
Информация о последствиях атак и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди.
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