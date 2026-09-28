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В городе Березовка в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось поздно вечером 26 сентября. Предварительно, 24-летний полицейский, находясь вне службы, за рулем своего авто Mazda сбил 37-летнюю местную жительницу.

Согласно результатам обследования, мужчина был трезв. После ДТП он самостоятельно вызвал "скорую", сотрудников полиции и сотрудников Госбюро расследований.

Сейчас прорабатываются записи с камер видеонаблюдения. Предварительно на них зафиксировано, что женщина неоднократно пробегала дорогу и в очередной раз попала под колеса автомобиля. Водитель пытался избежать наезда – тормозил и подавал звуковой сигнал.

Пострадавшую госпитализировали, от полученных травм она скончалась в больнице.

Досудебное расследование по делу проводит ГБР. Кроме того, в полиции назначили внутреннее служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, вечером 27 сентября на Львовщине на объездной столкнулись легковушки. Один человек погиб, еще два – получили травмы.