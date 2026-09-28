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28 сентября 2026, 14:35

"Спящий" агент ФСБ в Херсоне: СБУ задержала бывшего военного

28 сентября 2026, 14:35
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Фото: СБУ
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Контрразведку СБУ задержало в Херсоне агента российской ФСБ, которого завербовали еще в начале полномасштабного вторжения. Долгое время он находился в так называемом "режиме ожидания"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Задержанный – бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, уволившийся со службы в 2018 году. Во время оккупации Херсона в 2022 году он вошел в агентурный аппарат ФСБ.

После освобождения правобережной части Херсонщины мужчина остался в городе и долго не выполнял задачи российской спецслужбы. Перед отступлением из Херсона оккупанты, по данным СБУ, включили его в подконтрольную общественную организацию "Боевое братство" и передали ему огнестрельное оружие.

Затем ФСБ "активировала" агента и поручила ему собирать информацию о расположении украинских военных в Херсоне. Эти данные, по версии следствия, россияне планировали использовать для ударов управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией.

Для выполнения задач мужчина объезжал город на собственном автомобиле, обозначал оборонные объекты на топографической карте и фотографировал потенциальные цели по телефону.

СБУ задержала его при попытке передать собранные разведданные представителю ФСБ. Во время обысков у мужчины изъяли смартфон с поличным с российской спецслужбой, ружье, которое он получил от россиян, и прокремлевскую символику.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харьковской области задержали агента ФСБ. Мобилизированный военный служил в мотопехотной бригаде ВСУ и передавал российской спецслужбе данные о позициях украинских военных.

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