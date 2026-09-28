«Россию ждет еще одна СВО», – пишет российское государственное агентство «РИА Новости», намекая, что следующим направлением вторжения может стать Литва. Через несколько часов статью удалили. Но для гибридной войны это уже не имеет большого значения.

«Россию ждет еще одна СВО», – пишет российское государственное агентство «РИА Новости», намекая, что следующим направлением вторжения может стать Литва. Через несколько часов статью удалили. Но для гибридной войны это уже не имеет большого значения.

Фото: скриншот с сайта "РИА Новости"

Чуть больше недели назад Путин заявил: "Мы не угрожаем и не собираемся угрожать странам Европы". 18 сентября он уверял, что Россия "не имеет агрессивных намерений в отношении Европы". А уже на следующей неделе Дания повысила уровень киберугрозы из-за выявленной подготовки российских диверсий, европейские спецслужбы предупредили о новых российских операциях, а США сообщили союзникам о возможном плане атак дронами с гражданских судов в Средиземном море.

Параллельно российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии и Молдовы, российский вертолет – Польши, состоялась провокация возле датских военных кораблей, а над странами Балтии истребители традиционно перехватывали беспилотники.

Путин явно идет ва-банк: одновременно повышает уровень эскалации ударами по гражданским объектам в Украине и пытается раскалывать Европу страхом перед войной.

Параллельно в соцсети Х набирает обороты кампания "Я немка (поляк, испанец, датчанин и так далее), и Россия не мой враг". Боты вперемешку с реальными людьми убеждают европейцев, что Россия ни на кого не нападет. А лидеры двух политических партий, которые сенсационно набирают голоса на местных выборах в Германии, уже обещают прекратить помощь Украине.

И здесь важно вспомнить одну вещь.

Россия с самого начала этой войны не рассматривала Украину как конечную цель. Кремль прямо заявлял, что воюет с Западом – Европой и США. Объявленный в конце 2021 года ультиматум направлялся США и Европе, и в нем фактически речь шла о пересмотре всей системы европейской безопасности. Украина должна была стать лишь первым кроком, который планировали быстро пройти за сакральные "три дня", а дальше должны были начаться разговоры об "устранении первопричин конфликта", но уже с европейцами.

Символично, что именно на третий день вторжения, 26 февраля 2022 года, то же "РИА Новости" опубликовало заранее подготовленную статью о победе России над Украиной. Скорее всего, это была автоматическая публикация запланированного ранее материала. Но поскольку уже тогда было понятно, что победы не будет, ее пришлось быстро удалить.

Но теперь европейцам предлагают сделать то, чего не удалось сделать российской армии: сдаться самим и убедить то же сделать украинцев. Потому что "Россия не мой враг", а Путин "не имеет агрессивных намерений в отношении Европы".

На пятом году полномасштабной войны стратегия Путина в ведении войны фактически свелась к упованию на чудо. Удары по гражданской инфраструктуре Украины рассматриваются им как способ влияния на украинцев, которые должны надавить на власть и принять капитуляцию. Фактически речь идет о политических изменениях, в результате которых к власти должны прийти люди, лояльные Путину.

Непонятно, откуда они могут взяться в современной Украине, но Кремль надеется на это чудо.

То же происходит и в гибридной войне против Европы. Чем больше Россия прибегает к диверсиям и угрозам новым вторжением, тем сильнее становятся антироссийские настроения в Европе. И если правые популисты начнут активно их использовать, то нынешние Мерц и Макрон на их фоне будут выглядеть едва ли не умеренными.

В 2026 году война окончательно зашла в тупик и потеряла всякий смысл. Не способный победить Украину военным путем, Путин вынужден искать новые способы продолжения войны. И какими бы ужасными они ни были, ни один из них не приближает Россию к победе.

Как сказал один из ближайших союзников России, президент Казахстана: "Природа войны против Украины не совсем понятна многим, в том числе и для нас".

Вопрос лишь в том, когда это наконец поймут в России.