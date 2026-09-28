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28 сентября 2026, 15:37

В результате вражеской атаки на Киев поврежден объект "Укртелекома"

28 сентября 2026, 15:37
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Фото: Прессслужба Укртелеком
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В результате очередной российской атаки был поврежден один из объектов АО "Укртелеком". Специалисты компании уточняют масштаб повреждений

Об этом сообщили в пресс-службе оператора в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews .

"В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов "Укртелеком". Сейчас уточняем масштаб повреждений", - отметили в компании.

В то же время, повреждение инфраструктуры не повлияло на доступность телекоммуникационных услуг для абонентов.

"Ситуация не повлияла на работу сервисов. Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия", - добавили в "Укртелекоме".

По данным оператора, среди его сотрудников пострадавших нет.

Специалисты компании продолжают оценивать состояние поврежденного объекта и производят необходимые стабилизационные работы.

Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди.

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