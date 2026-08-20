14:48  20 августа
Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине
12:30  20 августа
"Нам не первый раз": Янина Соколова ответила на угрозы Поляковой судом
10:15  20 августа
РФ атаковала продуктовые склады и объекты "Красного креста" в Борисполе
UA | RU
UA | RU
20 августа 2026, 17:30

Дело "Форест Гамп": прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов

20 августа 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото: Радіо Свобода
Читайте також
українською мовою

Прокурор САП во время суда рассказал о деятельности преступной организации, фигурирующей в деле "Форест Гамп". Теперь стали известны имена

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Во время суда, где избирают меру пресечения Максиму Никитасю, прокурор рассказал о том, как работала преступная группировка. Также журналисты имеют подтвержденный персональный состав схемы:

  • Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента
  • Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента
  • Елена Ференс, заместитель министра юстиции
  • Максим Никитась, бывший народный депутат
  • Вадим Столар, действующий народный депутат
  • Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета
  • Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"
  • Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"
  • Людмила Снигирь, начальница департамента государственного "Сенс Банк"
  • Валентин Елизаров (подчиненный Никитася, руководитель ООО "Метрострой")
  • Никита Тарковский (связан с Никитасем)
  • Егор Меркулов (водитель Никитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис")
  • Александр Остапенко (хранитель Никитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП Форест Гамп
Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя ОП: указ Зеленского
19 августа 2026, 13:39
150 млн грн для залога по делу "Мидас": НАБУ обнародовало детали спецоперации "Форест Гамп"
19 августа 2026, 12:29
НАБУ проводит обыски у председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" – источники
19 августа 2026, 11:15
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
РФ ударила по Славянску из "Торнадо-С": три человека ранены
20 августа 2026, 19:09
Водителя, устроившего смертельное ДТП в Киеве, взяли под стражу без права залога
20 августа 2026, 18:58
Стал капелланом российских военных: на Закарпатье разоблачили бывшего священника
20 августа 2026, 18:55
Вынесли миллионы в сейфах: в Кировоградской области задержали банду гастролеров из Киевщины
20 августа 2026, 18:50
Удар РФ по Житомиру: в МВД назвали имя третьей погибшей полицейской
20 августа 2026, 18:41
Подложил взрывчатку под автомобиль представителя ОПК: в Варшаве задержали 63-летнего украинца
20 августа 2026, 18:24
Вражеский удар по Харькову: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе
20 августа 2026, 18:20
В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в бизнес-центре
20 августа 2026, 17:53
В Одесской области мужчина после ссоры с женой поджег ее квартиру
20 августа 2026, 17:43
В Днепропетровской области будут судить директора коммунального предприятия за растрату 5,8 млн грн бюджета
20 августа 2026, 17:32
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Все блоги »