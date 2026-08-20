Дело "Форест Гамп": прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов
Прокурор САП во время суда рассказал о деятельности преступной организации, фигурирующей в деле "Форест Гамп". Теперь стали известны имена
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.
Во время суда, где избирают меру пресечения Максиму Никитасю, прокурор рассказал о том, как работала преступная группировка. Также журналисты имеют подтвержденный персональный состав схемы:
- Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента
- Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента
- Елена Ференс, заместитель министра юстиции
- Максим Никитась, бывший народный депутат
- Вадим Столар, действующий народный депутат
- Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета
- Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"
- Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"
- Людмила Снигирь, начальница департамента государственного "Сенс Банк"
- Валентин Елизаров (подчиненный Никитася, руководитель ООО "Метрострой")
- Никита Тарковский (связан с Никитасем)
- Егор Меркулов (водитель Никитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис")
- Александр Остапенко (хранитель Никитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").
Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.
НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".
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