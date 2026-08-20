Дело "Форест Гамп": прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов

Фото: Радіо Свобода

Прокурор САП во время суда рассказал о деятельности преступной организации, фигурирующей в деле "Форест Гамп". Теперь стали известны имена

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Во время суда, где избирают меру пресечения Максиму Никитасю, прокурор рассказал о том, как работала преступная группировка. Также журналисты имеют подтвержденный персональный состав схемы:

Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента

Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента

Елена Ференс, заместитель министра юстиции

Максим Никитась, бывший народный депутат

Вадим Столар, действующий народный депутат

Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета

Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"

Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"

Людмила Снигирь, начальница департамента государственного "Сенс Банк"

Валентин Елизаров (подчиненный Никитася, руководитель ООО "Метрострой")

Никита Тарковский (связан с Никитасем)

Егор Меркулов (водитель Никитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис")

Александр Остапенко (хранитель Никитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

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