Фото: из открытых источников

В деле о возможном рейдерском захвате активов появились новые детали давления на должностных лиц Министерства юстиции. По данным Bihus.info, следствие проверяет роль Ирины Мудрой, Максима Никитася и Вадима Столара

Об этом идет речь в новом расследовании журналистов, передает RegioNews.

По данным Bihus.info, фигуранты пытались устранить руководителя Офиса противодействия рейдерству Минюста Игоря Поночевного, который, как утверждают журналисты, отказался выполнять незаконные указания.

Следствие считает, что Поночевный знал о подделке документов во время перерегистрации активов и не согласился участвовать в схеме. По версии правоохранителей, Мудра понимала, что его позиция препятствует завладению недвижимостью, поэтому инициировала его увольнение из-за реорганизации Офиса противодействия рейдерству.

Отдельно журналисты обратили внимание на ситуацию с замминистра юстиции Еленой Ференс, которая координировала работу этого офиса и поддерживала дружеские отношения с Мудрой.

По данным расследования, Никитась и Мудрая рассматривали возможность давления на Ференс. Ей якобы могли угрожать увольнением или распространением компрометирующей информации через подконтрольные медиа, если она будет затягивать рассмотрение жалоб на действия государственных регистраторов.

В итоге компанию, на которую, по версии следствия, претендовали Микитась и Столар, переоформили водителя Никитася Егора Меркулова. Это произошло, несмотря на попытки отдельных работников Минюста противодействовать схеме.

По данным Bihus.info, эти эпизоды могут свидетельствовать о том, что фигуранты дела использовали возможности Министерства юстиции не только для завладения отдельными объектами, но и давления на должностных лиц, которые отказывались способствовать схеме.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь шла о тогда еще заместителе руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использоваться государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Суд избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок – 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.