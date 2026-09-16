Был в наушниках: на Полтавщине электропоезд насмерть сбил 23-летнего парня
Происшествие случилось 15 сентября около 19:00 в Лубнах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Электропоезд сообщением Полтава – Гребенка наехал парня, который шел по железнодорожному пути. От полученных травм 23-летний местный житель скончался на месте. Предварительно установлено, что он был в наушниках.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Киевской области пассажирский поезд насмерть переехал женщину. Трагедия произошла на станции Вишняки.
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