Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло в одной из квартир во Львове ночью 13 сентября. Мужчина поконфликтовал со случайным знакомым – 46-летним иностранцем. Установлено, что они лишь пару часов за рюмкой общались дома у жертвы, после чего между ними возникла ссора. В ее разгаре фигурант кухонным ножом нанес многочисленные ранения хозяину – тот скончался на месте.

Во время нападения преступник травмировал и свои руки, оставив на земле кровавый след. Благодаря этому следу и с помощью кинологической службы правоохранители выследили и заблокировали дом, где он скрывался.

Отмечается, что фигурант с 2023 проходил военную службу по мобилизации, а с апреля 2024 находился в СОЧ.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Ему объявили подозрение по двум статьям УК Украины: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115) и самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407).

По информации СМИ, погибшим был 46-летний Хаважи Амаев, известный по позывному "Зумсо". Как сообщают чеченские медиа, его жизнь была связана с войнами и вооруженным сопротивлением в Чечне, Сирии и Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ он воевал на стороне Украины.

Напомним, в Киеве военный в СОЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.