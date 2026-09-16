Фото: полиция

В Виннице в больнице умер 8-летний ребенок, выпавший из окна многоэтажки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

14 сентября около 17:20 в больницу госпитализировали 8-летнего ребенка, который получил травмы в результате падения с высоты.

По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна девятого этажа.

На следующий день, 15 сентября, ребенок от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ с отметкой "несчастный случай".

Напомним, в Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребенок выжил, его госпитализировали.