Хотел взорвать госучреждение в Одесской области: СБУ задержала агента РФ

Фото: СБУ

СБУ предотвратила новую попытку России совершить теракт в Одесской области. В Белгород-Днестровском районе задержан российский агент, который планировал взорвать административное здание одного из государственных учреждений в Измаиле

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина должен установить у объекта самодельное взрывное устройство, которое российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать в час пик. По замыслу кураторов, это должно было повлечь за собой значительное количество жертв среди гражданских и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Правоохранители заблаговременно разоблачили подготовку теракта и задержали подозреваемого, когда тот завершал снаряжение взрывного устройства в собственной квартире.

По материалам дела, мужчину завербовали российские спецслужбы после того, как в июле он искал заработок в Telegram-чатах. Согласившись с предложением денег, он получил от куратора инструкции и начал готовить теракт.

Для дистанционного подрыва, по данным СБУ, к взрывному устройству был подключен мобильный телефон с удаленным доступом.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – подготовка к террористическому акту. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.