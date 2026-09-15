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15 сентября 2026, 07:25

В Офисе генпрокурора опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ

15 сентября 2026, 07:25
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Информация о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов Украины не соответствует действительности

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, не уточнив, о ком именно идет речь, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному человеку не сообщалось о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что правовых оснований для оглашения подозрения не было, а распространенные ранее заявления о якобы вручении подозрения "были лишены юридического смысла".

Также в ведомстве сообщили об отмене соответствующих записей в Едином реестре досудебных расследований.

"Следовательно, соответствующие отметки в ЕРДР о сообщениях о подозрении были отменены", – отметили в Офисе генпрокурора.

Почти одновременно с сообщением ОГП Руслан Кравченко опубликовал сообщение о том, что решение о подозрении было "надлежаще направлено и это подтверждено соответствующими почтовыми квитанциями", поэтому "любая попытка его отменить или убрать сведения из ЕРДР будет иметь признаки политического и противоправного вмешательства".

Он добавил, что, по его информации, детектив НАБУ Александр Абакумов якобы посетил руководство ГБР и Офиса генерального прокурора с требованием любой ценой отменить сообщение о подозрении Семену Кривоносу.

Позже Кравченко опубликовал скриншот с трекингом вроде бы подозрения, которое следует получателю.

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. На 15 сентября в Верховной Раде запланировано голосование по его увольнению.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

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Офис генпрокурора НАБУ подозрение САП Руслан Кравченко Кривонос Семен
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