Фото: полиция

ДТП произошло 15 сентября около 20:15 в селе Устимовка Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

16-летний водитель мотоцикла Kawasaki во время движения не справился с управлением и въехал в забор.

Парень и его 17-летний пассажир получили травмы. Обоих юношей доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 14 сентября около 00:10 в Житомирской области перевернулся трактор . 16-летний водитель от полученных травм скончался на месте.