ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на тротуар и сбил женщину

Фото: Национальная полиция

В Петропавловской Борщаговке на Киевщине произошло ДТП, в результате которого пострадала 58-летняя женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 22-летний водитель Hyundai Sonata не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил местную жительницу. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Проверка на приборе "Драгер" показала у водителя 1,23 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали мужчину.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и повлекло потерпевшую телесные повреждения.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.