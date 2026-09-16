10:35  16 сентября
ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на тротуар и сбил женщину
10:21  16 сентября
В Виннице 8-летняя девочка погибла после падения из окна девятого этажа
01:55  16 сентября
Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2026, 10:35

ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на тротуар и сбил женщину

16 сентября 2026, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Петропавловской Борщаговке на Киевщине произошло ДТП, в результате которого пострадала 58-летняя женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 22-летний водитель Hyundai Sonata не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил местную жительницу. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Проверка на приборе "Драгер" показала у водителя 1,23 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали мужчину.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и повлекло потерпевшую телесные повреждения.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД алкоголь Киевская область водитель женщина тротуар
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
15 сентября 2026, 08:44
В Киевской области велосипедиста сбили насмерть
14 сентября 2026, 21:15
Смертельное ДТП в Запорожье: двое мотоциклистов упали на проезжую часть
14 сентября 2026, 17:20
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Во Львове военный, более двух лет находившийся в СОЧ, убил чеченского добровольца
16 сентября 2026, 11:45
Наркотики, оружие и военные: ГБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик"
16 сентября 2026, 11:33
В Полтавской области мотоцикл врезался в забор: пострадали двое подростков
16 сентября 2026, 11:27
Атака дронов на Киевщину: повреждено 17 объектов, есть пострадавший
16 сентября 2026, 11:18
Хотел взорвать госучреждение в Одесской области: СБУ задержала агента РФ
16 сентября 2026, 10:59
Был в наушниках: на Полтавщине электропоезд насмерть сбил 23-летнего парня
16 сентября 2026, 10:57
На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,5
16 сентября 2026, 10:42
В Виннице 8-летняя девочка погибла после падения из окна девятого этажа
16 сентября 2026, 10:21
Мудрая, Микитась и Столар: Bihus.info раскрыл новые детали дела о рейдерстве
16 сентября 2026, 10:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »