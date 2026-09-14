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14 сентября 2026, 12:49

"Эпизод 1": Кравченко обнародовал материалы дела директора НАБУ Кривоноса

14 сентября 2026, 12:49
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Фото: forbes.ua
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с материалами производства относительно директора НАБУ Семена Кривоноса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети чиновника.

По словам Кравченко, в материалах судебного разбирательства говорится, что в апреле 2008 года Кривонос якобы вступил в сговор с другими лицами для незаконной предвыборной агитации и подкупа студентов Киевского национального лингвистического университета и Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.

По материалам суда, для реализации данного преступного замысла Кривоносу Семену и его сообщнику было выдано 90 тысяч гривен, которые в дальнейшем были направлены на подкуп студентов.

"Впоследствии с этим прошлым он успешно прошел конкурс с участием международных экспертов и возглавил НАБУ. Добродетель как она есть", – написал Кравченко.

Видео генпрокурор опубликовал под названием "Эпизод 1. Часть первая".

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор выехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

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