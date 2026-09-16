Рада приняла закон о борьбе с колл-центрами: "за" – 313 депутатов

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №10190, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса новыми статьями по электронно-коммуникационному мошенничеству, созданию и руководству соответствующими преступными организациями, а также привлечению к ним.

Документ направлен, в частности, на противодействие мошенническим колл-центрам, использующим электронные коммуникации для незаконного завладения средствами и персональными данными граждан.

В то же время следует уточнить: №10190 – депутатский законопроект, зарегистрированный в октябре 2023 года. Его инициаторами есть группа народных депутатов, а не президент.

"Это депутатский законопроект. Который частично скопипастив Президент", – подчеркнул Железняк.

Напомним, в августе СБУ на Нацполиция провели масштабную спецоперацию , в результате которой прекратили работу 94 мошеннических колцентров в разных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.