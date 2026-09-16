Мудра, Микитась і Столар: Bihus.info розкрив нові деталі справи про рейдерство

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У справі про можливе рейдерське захоплення активів з'явилися нові деталі щодо тиску на посадовців Міністерства юстиції. За даними Bihus.info, слідство перевіряє роль Ірини Мудрої, Максима Микитася та Вадима Столара

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів, передає RegioNews.

За данимиBihus.info, фігуранти намагалися усунути керівника Офісу протидії рейдерству Мін’юсту Ігоря Поночовного, який, як стверджують журналісти, відмовився виконувати незаконні вказівки.

Слідство вважає, що Поночовний знав про підробку документів під час перереєстрації активів і не погодився брати участь у схемі. За версією правоохоронців, Мудра розуміла, що його позиція перешкоджає заволодінню нерухомістю, тому ініціювала його звільнення через реорганізацію Офісу протидії рейдерству.

Окремо журналісти звернули увагу на ситуацію із заступницею міністра юстиції Оленою Ференс, яка координувала роботу цього офісу та підтримувала дружні стосунки з Мудрою.

За даними розслідування, Микитась і Мудра розглядали можливість тиску на Ференс. Їй нібито могли погрожувати звільненням або поширенням компрометувальної інформації через підконтрольні медіа, якщо вона затягуватиме розгляд скарг на дії державних реєстраторів.

У підсумку компанію, на яку, за версією слідства, претендували Микитась і Столар, переоформили на водія Микитася Єгора Меркулова. Це відбулося попри спроби окремих працівників Мін’юсту протидіяти схемі.

За даними Bihus.info, ці епізоди можуть свідчити про те, що фігуранти справи використовували можливості Міністерства юстиції не лише для заволодіння окремими об’єктами, а й для тиску на посадовців, які відмовлялися сприяти схемі.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йшлося про тоді ще заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін – 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.