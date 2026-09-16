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16 сентября 2026, 10:42

На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,5

16 сентября 2026, 10:42
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Подземные толчки зафиксировали в Мукачевском районе 15 сентября в 21:26

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Землетрясение произошло 15 сентября в 21:26. Очаг залегал на глубине 3 км. По классификации, оно относится к едва ощутимым.

Магнитуда землетрясения составила 2,6 балла по шкале Рихтера.

Напомним, утром 7 июля в Миргородском районе Полтавской области зарегистрировали землетрясение. Его магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера.

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